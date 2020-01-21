DHA 21.01.2020 09:29 - Güncelleme: 21.01.2020 09:29

Ortahisar ilçesi Tabakhane Köprüsü girişindeki tarihi binanın altında kayanın oyulması ile oluşan 2 metrekarelik dükkânda, Ali Yıldız, 14 yaşında baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladı. Çıraklık döneminin ardından kısa sürede kendi iş yerini açtı. 46 yıldır sürdürdüğü mesleğinde kentte 'Ayakkabı profesörü’ olarak tanınan Yıldız, özellikle spor ayakkabı ve krampon tamiri yapıyor. 'Krampon Hastanesi' adını verdiği tamirhanede Yıldız, 46 yılda aralarında Hami Mandıralı, Sergen Yalçın, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Yusuf Yazıcı ile Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbolcuların kramponlarını tamir etti. Trabzonspor başta olmak üzere bölgedeki çeşitli liglerde mücadele eden futbol takımlarında top koşturan futbolcuların kramponlarını da tamir eden Yıldız'ın ünü dünyaya yayıldı. Yurt dışından gelen kramponların tamirini de yapmaya başladı. Amatör ve pek çok profesyonel futbolcular, özellikle yeni nesil kramponlarını, Yıldız'a verip, küçük dükkanda yer alan özel kalıp makinesinde de genişlettiriyor.

‘BANA ‘KRAMPON PROFESÖRÜ’ DİYORLAR’



İşini çok sevdiğini ve kendisine ‘Krampon profesörü’ lakabının takıldığını anlatan Ali Yıldız, "1974’ten 1980 yılına kadar sürekli ayakkabı tamir ediyordum. Şimdi ise sadece krampon tamiri yapıyorum. Bana ‘Krampon profesörü’ diyorlar. Önce sırasıyla 'Kral, efsane ve profesör' dediler. Daha sonra 'Ordinaryüs' dediler. Çoğu kişi Ordinaryüs’ün ne olduğunu bilmiyor. ‘Ayakkabı profesörü’ olarak kalayım dedim. Dükkanımın fotoğraflarını görenler, 'profesör dükkanın çok küçük, büyütsen' diyorlar. Ama 2 metrekarelik dükkanım bana 100 metrekare gibi geliyor. Şehir dışından tamir için sürekli krampon geliyor” dedi.

‘İŞİMİ DÖRT DÖRTLÜK VE TEMİZ YAPTIM’

İlkokulu bitirdikten sonra kendi dükkânını açtığını anlatan Yıldız, "İşimi dört dörtlük ve temiz yaparım. Onun için beni tercih ediyorlar. Sergen Yalçın’a bile krampon tamiri yaptım. Krampon tamiri yapmadığım sporcu yok. Trabzonspor’da 1980 yılından beri oynayan bütün futbolcuların kramponlarının tamirini yaptım. Kramponlar eskidiği zaman ayağa daha rahat olduğu için tamir ettiriyorlar” diye konuştu.

‘MENAJER OLDUĞUMU DÜŞÜNÜP ARIYORLAR’

Yurt dışından kendisini arayan futbolcuların olduğunu da söyleyen Yıldız, "Futbolcularla ve kulüp başkanlarıyla çekildiğim fotoğraflarımı sosyal medya hesabıma yüklüyorum. Sayfamı görenler beni başkan, yönetici ya da menajer zannediyor. Özellikle yurt dışından bu fotoğrafları görenler beni önemli biri ya da menajer olduğumu düşünerek arıyorlar. Bana 'Türkiye’de futbol oynamak istiyorum, işimi halledebilir misin?' diyorlar. Ben de dükkanımda fotoğraf çekilerek krampon tamircisi olduğumu gösteren fotoğraf yolluyorum” ifadelerinde bulundu.