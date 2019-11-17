20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki entegre tavuk eti tesisinde kalite teknikeri olarak çalışan Derya Bal, 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullanarak, işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini bildiren Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince iş yerinden ayrıldı. Bal, açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla kıdem tazminatını da aldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Söğütlü'de, 2015 yılında doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullanan Derya Bal, entegre tavuk eti tesisinde, kalite teknikeri olarak çalıştığı işine döndü. Bal, 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini bildirmesine rağmen olumsuz cevap alınca 6 yıldır çalıştığı iş yerinden ayrılarak, dava açtı. Dava sonucu Sakarya 1. İş Mahkemesi'nce iş yerinden Bal'a kıdem tazminatı ödenmesine kararı verildi. Bal, 29 bin TL kıdem tazminatını mahkeme kararıyla aldı.

'HAKLI FESİH SEBEBİ'

Çalışan kadınların haklarını bilmeleri gerektiğini söyleyen Derya Bal, "150'den fazla kadın personelin çalıştığı bir firmada kalite teknikeri olarak çalışıyordum. Çalıştığım sırada 2015 yılında doğum yaptım. Hamileliğim ve doğum sonrasında şifahen dile getirdiğim kreş talebim reddedildi ve kabul edilmedi. 150'den fazla kadın çalıştıran her iş yerinin kadın çalışanları için 0-6 yaşlarındaki çocuklarının bakımı için kreş talebini yerine getirmesi gerekiyor. Bu talebi yerine getirmezse eğer haklı fesih sebebidir. Ben de bunu çalıştığım iş yerine hatırlattım ve cevap alamadım ve hukuki bir süreç başladı" dedi.

'HAKLARINI BİLSİNLER'

Mahkeme sonucu tazminatını almaya hak kazandığını belirten Bal, "Hukuki süreç sonucunda ayrımcılık tazminatını reddetmesine rağmen mahkeme kararı kıdem tazminatına hak kazandım. Bunun haklı fesih olduğunu ve bu yüzden işten ayrıldığımız takdirde tüm haklarımızı alabileceğimizi mahkeme kararı ile bize duyurdu. Biz çok mutlu olduk. Mahkemeden çıkan bu kararı duyurmak istiyorum ki çalışmak isteyip kendi işinden ayrılmak zorunda bırakılan, 'çocuğuma kim bakacak, bakımını kim üstlenecek, ben bunu kime bırakacağım' diye hiç kimse sıkıntı yaşamasın. Haklarını bilsinler" diye konuştu.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya, el koyduğu gemileri teslim ediyor

Rusya, el koyduğu gemileri teslim ediyor

Kapalıçarşı'da bir dükkan 12 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

Kapalıçarşı'da bir dükkan 12 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Andorra-Türkiye İLK 11'LER

Andorra-Türkiye İLK 11'LER

Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Ve cezası onandı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Ve cezası onandı
 

POPÜLER HABERLER

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

Zamanın gücü ve hayatımıza etkisi

Zamanın gücü ve hayatımıza etkisi

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA