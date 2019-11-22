Kuaförüm Sensin 22 Kasım birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin'de 32. haftanın son gününde takımlar bir kez daha liderlik ve büyük ödül mücadelesi verecekler. Dün sergilenen performansların ardından alınan puanlar sonrası gözler bugünde. Kuaförüm Sensin'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

KUAFÖRÜM SENSİN 22 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 22 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 22 Kasım birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendiği henüz belli olmadı.

ELİ SARGIDA YARIŞTI

Bilal eli sargılı bir şekilde geldiği yayında tek başına yarıştı. Adnan Bey ve jürinin onayı ile Buse'den yardım alınmasına izin verilmedi. Ancak Muammer Ketenci; 'Tek elinle yetersin. Göster Türkiye'ye bunu' dedi. Kesim gününde kuaförü Bilal'i sargıda gören Özge, şoke oldu. Sert tartışmaların yaşandığı günde Çiğdem Talan, Sevcan ile karşı karşıya geldi. Adnan Serter'in de müdahalede bulunduğu olayda Çiğdem ağladı. Serter Sevcan'ı da eleştirdi ve 'iletişimin çok kötü' dedi. Veli Taşağıl da Çiğdem'i teselli etmeye çalıştı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!