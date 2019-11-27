Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kim?
Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kim? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine Alma Terziç can verecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman bu akşam izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanacak olan bölümü ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kim? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..
KURULUŞ OSMAN SOFİA KİMDİR?
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırdı, bu dizide Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.
2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı. Alma Terziç , tarihi dizi Kuruluş Osman'da Sofia (Sofya) karakterine hayat verecek.
Alma Terziç’in Oynadığı Filmler ve Diziler:
2019 Kuruluş Osman dizisi Sofia
2019 Nöbet dizisi Jennefer
2017 Savaşçı dizisi Pia
2014 Şeref Meselesi dizisinde (Gül) rolü
2014 Muhteşem Yüzyıl Handan Sultan
2013 Üç Yol (Sinema Filmi)
2013 Öyle Sevdim ki Seni filminde (Olga) rolü
2013 Fatih dizisinde (Züleyha) rolü
2012 Veda dizisinde (Eirene) rolü
2011 Mavi Kelebekler dizisi
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