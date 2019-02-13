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Kuşadası Körfezi'nde 118 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 118 kaçak göçmen yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, lastik bir botla yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından ele geçirildi.
 
Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Yunanistan'ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olan kaçak göçmenler lastik bota binerken Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından tespit edildi.
 
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot durdurularak 17 Orta Afrika, 12 Afganistan, 5 Eritre, 4 İran, 4 Somali, 2 Sudan, 2 Filistin, 2 Gana ve 1 Nijerya uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın ve İzmir il göçmen bürolarına teslim edildi.  
 
 

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