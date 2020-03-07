Kuşadası Körfezi'nde 44 göçmen kurtarıldı

IHA 07 Mart 2020 Cumartesi 09:06 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 09:06

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında yardım çağrısı yapan göçmenleri tespit eden sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 34 Suriye ve 10 Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı.