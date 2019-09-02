Olay, Hacıevhat Mahallesi Din Din Musa yolu üzeri Ortadere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce yol kenarına atılmış araç lastikleri ateşe verildi. Tutuşan lastiklerden sıçrayan alevler tarlaya sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi anız yangınını kontrol altına aldı. Biçilmiş tarladaki yaklaşık 5 dönüm alanın yandığı belirtildi.

Olayla ilgili konuşan Hacıevhat Mahallesi Muhtarı Rafet Çıngar, 2 şahsın bakır kabloları kullanmak amacıyla lastik yakıp kaçtığını ifade etti.

Yangını görüp itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Vahit Uslu, “Ceviz bahçemde çalışırken, yangın çıktığını fark ettim ve hemen itfaiyeyi aradım. Ekipler anında olay yerine gelip müdahalesini yaptı. Sanırım orada birkaç kişi bakır kabloları almak için lastik yaktılar. Olayı görmesem burada bahçe kulübeleri yanabilirdi. Sağ olsun itfaiye ekipleri kısa zamanda geldi” diye konuştu.