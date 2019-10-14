Lösemiyken anne oldu, ikinci kez hastalığı yendi
Batmanlı Fatma Çelik (36), lösemi hastalığını yendikten 3 yıl sonra 6 aylık hamileyken yeniden aynı hastalığa yakalandı.
Hamileliğinde aldığı kemoterapinin ardından 4. çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren Çelik, 8 ay sonra yapılan ilik nakli ile de ikinci kez kanseri yendi. Çelik, doktoru Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal’ın annesinin ismini verdiği kızı 4 yaşındaki Fatma Zeren ile her yıl kontrollerini yaptırıyor. Çelik, “İkinci kez kansere yakalandığımı öğrenince doktorlar ‘çocuğunuzu aldırmanız lazım, bebeği aldıktan sonra kemoterapi verebiliriz’ dediler. İkimizin hayatının da riskli olabileceğini söylediler. Ama hayatımı kaybetme pahasına çocuğumu aldırmamayı tercih ettim. Kızıma hamileyken kemoterapi tedavisi gördüm. Sonra 8 aylıkken sezaryenle kızımı doğurdum. Nakil sonrası yeniden doğmuş gibiyim. Kızıma ‘Sen benden 8 ay büyüksün’ diyorum” dedi. Doç. Dr. Dal, Çelik’e hamilelikte ilk 3 ayı geçirdiği için bebeğe zarar vermeyecek şekilde kemoterapi tedavisi verildiğini söyledi.
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