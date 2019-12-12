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Maganda kurşunlarının hedefi olan köpek felç kaldı

Silivri’de maganda kurşunlarının hedefi olarak karnından ve omurgasından yaralanan köpek, yapılan müdahalelere rağmen felç kaldı.

  • İHA
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Silivri Kavaklı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar yaralı bir köpek görünce, Hayvan Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğini (HAYKURDER) arayarak yardım istedi. Dernek üyesi veterinerler ihbarın geldiği yere giderek yaralı köpeğe müdahalede bulundu. Yaralı köpek ekipler tarafından alınarak tedavi merkezine götürüldü. Burada köpek üzerinde yapılan muayene ve tetkiklerde karın bölgesinden iki, omurgasından da bir kurşun çıkartıldı. Yapılan müdahalenin ardından köpeğin felçli kaldığı öğrenildi.
 
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada "Yaşamının sonuna kadar felçli olarak yaşayacak. Arka iki ayağını kullanamıyor ve sürüklenerek yürüyor. Genel durumu iyi görünüyor ama insanlara güven duymakta artık zorlandığı ve ciddi bir travma yaşadığı çok belli. Küskün. Bunu tavrından, bakışlarından anlayabiliyorsunuz. Olayın gerçekleştiği yer Kavaklı'nın göbeğinde, caminin hemen karşısında, çocuk parkının yanı. Magandanın birinin hareketli hedef olarak kullandığı bu köpeğimiz artık felçli olarak devam edecek yaşamına. Ve orada sokak hayvanları, çocuklar, insanlar güvende değil artık. Bir maganda elinde silahla okulun az ilerisinde, çocuk parkının yanı başında rastgele silah ateşliyor. Bundan daha feci ne olabilir ki? Silivri Cumhuriyet Savcılığı ve Silivri Kaymakamlığı'nın faili bulacağını, konuyla ilgili soruşturma başlatacağını ümit ediyoruz" dedi. Paçalı, köpeği koruyup kollayacak hayvanseverler bulunduğu takdirde sahiplendirileceğini söyledi.

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