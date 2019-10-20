Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

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Malatya ile Adıyaman arasındaki sınır kavgası yeniden alevlendi: 5 yaralı

Malatya ile Adıyaman arasındaki sınır tartışması yeniden alevlendi. İddiaya göre Adıyaman'a sınır olan Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada yol çalışması yapıldığı sırada bölgeye gelen Adıyamanlı yüz kişilik grup bölgenin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek Malatyalılara saldırdı, olayda 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Malatya ile Adıyaman arasında 3 yıl önce tabela nedeniyle başlayan sınır kavgası yeniden alevlendi. Kavga bu kez Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada Malatyalılar tarafından yapılan yol çalışması nedeniyle başladı.
 
İddiaya göre Adıyaman sınırında bulunan Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada yol çalışması sırasında yaklaşık yüz kişilik Adıyamanlı grup çalışma alanına gelip buradaki çalışmaları durdurdu.
 
Kozluk Mahallesi sakinlerinin ifadesine göre bölgenin kendi sınırları dahilinde olduğunu ileri süren Adıyamanlılar daha sonra Malatyalılara taşlarla saldırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Kozluk Mahallesi sakinleri siyasilerin konuyu çözmemesinden dert yanarak, olaylar daha fazla büyümeden bir an önce sınırın net bir şekilde belirlenmesini istiyor.
 
Olayı anlatan Kozluk Mahalle Muhtarı Ali Ercan, yaylaya yol yaptıkları sırada Adıyamanlıların kendilerine saldırdığını söyleyerek, “Burada yaylaya yol götürmek için çalışma yapıyoruz. Burası bizim il sınırlarımız içinde ve biz kullanıyoruz. Dün 100 kişilik bir grup geldi burada bizim çobanımıza karışmışlar. Sonra biz konuşmak için geldiğimizde bize de saldırdılar” dedi.
 
Konuyu daha önce yetkililere defalarca söylediklerini ancak bir çözüm bulamadıklarını söyleyen Ercan, sorunun çözülmesini ve bölgenin nereye ait olduğunun bir önce belirlenmesi gerektiğini aktardı. Ercan, “Eğer bizimse bize versinler Adıyaman’ınsa onlara versinler biz de ona göre davranalım ve bir daha buraya gelmeyelim. Böyle olaylar yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Sınır tartışmalarının nedeninden bahseden Ercan, “Bölgede açılan bir taş ocağı vardı. Malatya'dan ruhsat verilmedi. Onlar gidip Adıyaman’da ruhsat aldılar. Kadastro sınırını getirip taş ocağını içine aldılar ve böylece Malatya sınırı yaklaşık 7 kilometre içeri çekildi. Mesele bundan ibaret” şeklinde konuştu.
Olayda kendisi ile birlikte 5 kişinin yaralandığını dile getiren muhtar Ercan, karşı taraftan şikayetçi olduklarını da ifade etti. Yaylayı uzun yıllardır kendilerinin kullandığını belirten mahalle sakinleri ise konun acil bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istedi.

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