İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubeye bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 12 adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 ton boğma rakı, 130 satışa hazır 0,5 litrelik plastik şişe, 64 adet 5 litrelik plastik şişe, 17 adet 10 litrelik plastik şişe ve 25 adet 18 litrelik plastik şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişiye '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.