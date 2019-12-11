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Malatya'da 1 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton sahte boğma rakı ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubeye bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 12 adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 ton boğma rakı, 130 satışa hazır 0,5 litrelik plastik şişe, 64 adet 5 litrelik plastik şişe, 17 adet 10 litrelik plastik şişe ve 25 adet 18 litrelik plastik şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişiye '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.

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