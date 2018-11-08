Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Malatya’da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve il üzerinden batı illerine gümrük kaçağı malzemelerin sevkinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında yol arama ve kontrol noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada araç içerisinde gizlenmiş vaziyette 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA