Malatya’da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Malatya’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve il üzerinden batı illerine gümrük kaçağı malzemelerin sevkinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında yol arama ve kontrol noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada araç içerisinde gizlenmiş vaziyette 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
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