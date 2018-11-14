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Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

  • İHA
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 Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 43 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 43 kişinin, 05-11 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

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