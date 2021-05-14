Manisa'da bir mağazada yangın

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Akhisar-Manisa yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarındaki mağazanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine mağazaya jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 8 ekiple müdahale etti.
Bu arada, yangına müdahale eden işletme çalışanlarından M.K. (48) hafif şekilde yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.