İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4561
  • EURO
    10,2738
  • ALTIN
    500.127
  • BIST100
    1441.33
Yaşam

Manisa'da bir mağazada yangın

Manisa'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 19:08 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 19:08
ABONE OL

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akhisar-Manisa yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarındaki mağazanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mağazaya jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 8 ekiple müdahale etti.

Bu arada, yangına müdahale eden işletme çalışanlarından M.K. (48) hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.