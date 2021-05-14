Manisa'da bir mağazada yangın

AA 14 Mayıs 2021 Cuma 19:08 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 19:08

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akhisar-Manisa yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarındaki mağazanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mağazaya jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 8 ekiple müdahale etti.



Bu arada, yangına müdahale eden işletme çalışanlarından M.K. (48) hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.