Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazım Karabulak'tan (75) bir süredir haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, kilidi kırılarak girilen evde Karabulak'ı baygın vaziyette buldu. Karabulak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Karabulak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.