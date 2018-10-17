Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolunda seyreden Mehmet Karaaslan (32) idaresindeki 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda Sedat Ertürk'ün (57) kullandığı 45 B 0210 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Sedat Ertürk, Hatice (57) ve Dilek Ertürk ile otomobilde bulunan sürücü Mehmet Karaaslan, Hakan Karaaslan (31), Rakibe Tuğluk ve iki çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu ve Salihli ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.