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Yaşam

Manisalı üreticilere ‘Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi' kapsamında 116 bin fidan desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ‘Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Sarıgöl, Saruhanlı, Turgutlu ve Merkez olmak üzere toplam da 188 üreticiye 22 bin 320 adet meyve fidanı desteğinde bulundu. 2023 yılı için sona eren proje kapsamında 17 ilçede 116 bin 410 adet meyve fidanı üreticilere teslim edildi.

IHA25 Aralık 2023 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Manisalı üreticilere ‘Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi' kapsamında 116 bin fidan desteği
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde üreticinin her dönem yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Sarıgöl, Saruhanlı, Turgutlu ve Merkez ilçeler olmak üzere üreticilere zeytin, incir, ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteğinde bulundu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi' 188 üreticiye 22 bin 320 adet meyve fidanı desteği sağlandı. Meyve fidanlarını Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinden alan üreticiler, yapılan desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ederek projelerden memnun kaldıklarını söyledi. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteği ile 17 ilçede bin 293 üreticiye 116 bin 410 adet zeytin, ceviz, incir ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlanmış oldu. 2023 yılında kırsal kalkınmaya 150 milyon liralık rekor bütçe ayrıldığı belirtilirken, 2024 yılında da desteklemelerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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