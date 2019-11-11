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Mardin'de öğrenci servisinin tıra çarpması sonucu 14 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 72 AR 892 plakalı okul servis aracı, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi yakınlarında önünde seyir eden 46 D 6620 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis aracı sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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