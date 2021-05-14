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Yaşam

Mardin'de toplu balık ölümleri

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir gölette balık ölümleri yaşandı.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 20:21 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 20:22
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İlçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'ndeki gölette balıklar karaya vurdu. Çok sayıda balığın gölette telef olduğunun görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgililere aktardı.

Köy sakinlerinden Emrullah Erat, bu yıl yağışın az olması nedeniyle göletin kuruduğunu ve balıkların karaya vurduğunu ileri sürdü.

Balıkların daha önce köylüler tarafından bırakıldığını ve zamanla çoğaldığını belirten Erat, "Köy halkı da düzenli bir şekilde burada balık tutmaya başladı. Ancak bu sene yağışın az olmasıyla balıklar karaya vurdu. Oluşan durum karşısında bizde çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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