Mariam Kavakçı kimdir, kaç yaşında? Merve Kavakçı kızı Mariam Kavakçı, eşi kimdir?

Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atanmasının ardından araştırılan isimler arasında yer alıyor. Merve Kavakçı kızı Mariam Kavakçı, eşi kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yer aldı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım atandı. Mariam Kavakcı bir konuşma dili patoloğu ve iş kadınıdır. Dr. Kavakci'nin araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunmaktadır. Ek deneyimleri arasında motor konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluklar ayırıcı olarak tanı aldığı bir klinikte çalışmak ve koklear implantları olan çocuklara tedavi uygulamak bulunmaktadır. Mariam Kavakcı 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamladı. 1968 Ankara doğumlu olan Merve Kavakçı, 3 kez evlendi. İlk evliliğini 1990 yılında Ahmet Abushanab ile yapan Merve Kavakçı'nın ilk evliliği 3 yıl sonra bitti. 1999 yılında Bekir Lüftü Yıldırım ile evlenen Kavakçı'nın bu evliliği de 2005 yılında sona erdi. Şu anda Cihangir İslam ile evlidir.

MARİAM KAVAKÇI KİMDİR?

Mariam Kavakcı bir konuşma dili patoloğu ve iş kadınıdır. Dr. Kavakci'nin araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunmaktadır.

Ek deneyimleri arasında motor konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluklar ayırıcı olarak tanı aldığı bir klinikte çalışmak ve koklear implantları olan çocuklara tedavi uygulamak bulunmaktadır.

Mariam Kavakcı 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamladı.

MERVE KAVAKÇI KİMDİR?

Merve Safa Kavakçı, Türk akademisyen, siyasetçi ve diplomat. Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartıldı.

apatılan RP'nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı Prof. Dr. Ziya Kavakçı'nın kızı olan Merve Kavakçı, 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul 1. Bölge dördüncü sıradan Fazilet Partisi (FP) milletvekili adayı oldu.

Başörtülü Merve Kavakçı, o dönemde Yüksek Seçim Kurulu'nun izniyle aday olabildi, seçim sonrasında da gerekli oyu kazanarak, mazbatasını aldı.

Kavakçı, vekil statüsünü resmen kazanmak için gerekli tüm bürokratik işlemleri yaptırıp, TBMM'ye kaydoldu. Ancak kaydolurken, Meclis albümü için başörtüsüyle fotoğraf çektirmedi.

"BAŞÖRTÜMLE YEMİN EDECEĞİM.."

1999 seçimlerinde iki başörtülü kadın aday TBMM'ye girmeye hak kazanmıştı; MHP'den Nesrin Ünal ve Fazilet Partisi'nden Merve Kavakçı.

O dönemde, kamuda başörtüsü yasağı olduğundan, gözler de bu iki milletvekilinin başörtüsü konusunda nasıl bir tavır alacaklarına çevrilmişti.

MHP'li Ünal Genel Kurul çalışmalarına başörtüsünü çıkararak katılacağını açıkladı. Kavakçı ise, başörtüsüyle milletvekili yemini edeceğini söyledi.

O dönemin Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan da Kavakçı'ya sahip çıkarak, "Nasıl isterse öyle hareket edecektir" dedi.

OLAYLI GENEL KURUL

Başörtülü vekil tartışmaları sürerken Kavakçı, yemin töreninden önce kalabalık bir destekçi grubuyla birlikte TBMM'ye gitti.

3 Mayıs 1999'da TBMM'deki yemin töreninde, yemin sırası KAvakçı'dan önce olan MHP'li başörtülü milletvekili Nesrin Ünal, başını açarak yemin etti ve Genel Kurul'dan büyük alkış aldı.

Kavakçı ise, yemin töreninin ortasında Meclis Genel Kurul Salonu'na başörtüsüyle girince, Genel Kurul bir anda karıştı. FP sıralarından Kavakçı'nın salona girişi sırasında alkış koparken, DSP'li vekiller ise ellerini sıra kapaklarına vurarak protesto ettiler. MHP, ANAP ve DYP'liler ise olaya seyirci kalmayı tercih etti.

ECEVİT BİZZAT MÜDAHALE ETTİ

Kavakçı, yanında bir başka kadın Fazilet Partisi Milletvekili, Nazlı Ilıcak'la birlikte FP'ye ayrılan milletvekili sırasına oturdu.

Bu duruma, DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk bizzat müdahale etti. Üçlü, kürsüye giderek oturumu yöneten geçici başkan Ali Rıza Septioğlu'ndan Kavakçı'yı dışarı çıkarmasını istediler. Ancak Septioğlu, Bakan Türk'ün, 'Laik Cumhuriyete yakışmıyor' uyarısına 'Laiklik Cumhuriyetle ne alakası var' diyerek Kavakçı'yı dışarı çıkarma eğilimi göstermedi.

DYP'li Meclis eski Başkanvekili Kamer Genç de kürsü önüne gelerek Septioğlu'nu uyardı. Ancak Septioğlu elindeki Meclis İçtüzüğü'nü göstermekle yetindi.

ECEVİT'İN KONUŞMASI

Meclis'i yöneten geçici Başkan Septioğlu'nun Kavakçı'yı çıkarmaması üzerine, Başbakan Ecevit "usül konuşması" yapma talebinde bulundu. Ecevit, FP'lilerin protestosu altında kürsüye yürüdü ve elinde daha önce hazırladığı bir metinden şunları okudu:

'Türkiye'de özel yaşamda kadınların giyim -kuşamına başörtüsüne kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz'

DSP'Lİ KADIN VEKİLLER KÜRSÜYÜ ÇEVİRDİ

Ecevit'in konuşmasının hemen ardından DSP'li bayan milletvekilleri el ele tutuşarak kürsüyü çevrelediler. Devlet Bakanı Özkan duruma müdahale ederken, Başkan Septioğlu oturuma 15 dakika ara verdi.

Bunlar olurken bazı milletvekilleri Kavakçı'nın yanına giderek dışarı çıkması ricasında bulundu. Ancak Kavakçı'yı salona beraberinde getiren ve yanına oturtan FP İstanbul milletvekili Nazlı Ilıcak, 'Hayır çıkmayacak. Oturacak. Yemin de edecek' diyerek gelen telkinlere sert tepki gösterdi.

DSP'liler de kürsü etrafında toplanarak alkışla 'Dışarı' diye tempo tutmaya başladı.

Ancak sonuçta, Kavakçı yemin etmeden Genel Kurul salonundan ayrıldı.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Kavakçı o gün yemin edemedi ancak resmen "seçilmiş milletvekili" statüsü de devam etti. Ancak bu arada, Kavakçı'nın 5 Mart 1999 tarihinde yemin ederek ABD vatandaşı olduğu, vatandaşlık konusundaki bu yeni durumunu da resmen Türkiye Cumhuriyeti'ne bildirmediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Ağustos 1999'da dönemin DGM cumhuriyet başsavcısı Nuh Mete Yüksel, Kavakçı'nın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeyi TBMM Adalet bakanlığına gönderdi.

Fezleke sonucunda Kavakçı'nın dokunulmazlığı kaldırıldı ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Böylece milletvekilliği de resmen düşmüş oldu.

MERVE KAVAKÇI’NIN EVLİLİKLERİ

1968 Ankara doğumlu olan Merve Kavakçı, 3 kez evlendi. İlk evliliğini 1990 yılında Ahmet Abushanab ile yapan Merve Kavakçı'nın ilk evliliği 3 yıl sonra bitti. 1999 yılında Bekir Lüftü Yıldırım ile evlenen Kavakçı'nın bu evliliği de 2005 yılında sona erdi. Şu anda Cihangir İslam ile evlidir.