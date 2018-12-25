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Marmara'da cuma gününe kadar zirai don bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kıyı ile iç kesimlerinde cuma gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli) bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle üreticiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının gerektiği bildirildi.

 

Meteoroloji uyardı: Marmara'da hava soğuyacak

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