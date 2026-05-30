Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü! Sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Makine arızası yaşayan 10 metre uzunluğundaki tekne, Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı.

Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tekneyi güvenliğe alarak 2'si çocuk 9 kişiyi kurtardı.

Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince (KEGM) Güzelce Marina'ya demirletildi.

Öte yandan, sürüklenen teknedeki kişiler, kurtarılmayı bekledikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.