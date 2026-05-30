  • Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü! Sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı
Yaşam

Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü! Sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Marmara Denizi'nde Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2'si çocuk 9 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 13:02
Makine arızası yaşayan 10 metre uzunluğundaki tekne, Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı.

Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tekneyi güvenliğe alarak 2'si çocuk 9 kişiyi kurtardı.

Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince (KEGM) Güzelce Marina'ya demirletildi.

Öte yandan, sürüklenen teknedeki kişiler, kurtarılmayı bekledikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

