Marmara'da sıcaklıkların 2-4 derece artması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşam ve gece saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.
Sabah, bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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