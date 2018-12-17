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Marmaris’te çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Marmaris’te çıkan yangında evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu hayatını kaybetti.

  • İHA
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Marmaris Kemeraltı Mahallesi 62’nci sokaktaki binanın birinci katında bulunan evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın  çıktı. Gece saat 01:00 sularında meydana gelen yangını fark eden komşular olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen  Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede büyümeden söndürdü.  Yangında evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Velioğlu’nun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin nedeni yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 

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