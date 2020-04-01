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Yaşam

Marmaris'te müstakil evde yangın paniği

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

IHA01 Nisan 2020 Çarşamba 18:32 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 18:32
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Marmaris’in Armutalan mahallesinde 257. Sokakta bulunan dubleks evin çatısında güvercinlerin kafeslerinin olduğu alanda çıkan yangın da can kaybı yaşanmadı. Yangın esnasında evde bulunan 4 kişilik ailenin karşı komşularının itfaiyeyi aradığı ve 50’den fazla kuşun bakıldığı çatı katınının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın da yaralanan olmadı ama 40 bıldırcın ve 4 keklik telef oldu sağ kalanlarında kaçtığı belirtildi. Yangının kuşların bakıldığı kafeste küçük yavruların ısınması için koyulan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı yönünde ilk tespit edilen bilgilerden.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinde bir itfaiye ve Polis ekibi hazırda bulundu.

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