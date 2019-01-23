Meke Gölü’ne can suyu
Konya’nın Karapınar ilçesinde görünümü nazar boncuğuna benzediği için ‘dünyanın nazar boncuğu’ diye anılan ve son dönemlerde özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, ocak ayı boyunca süren yoğun yağışlar dolayısıyla eski görünümüne kavuştu.
Prof. Dr. Fetullah Arık, göle ‘Meke Maarı’ da denildiğini belirterek, “Yağışlar böyle devam ederse biraz da yer altı suyunu kontrol edebilirsek bu manzarayı uzun süre görme şansımız olacak” şeklinde konuştu.
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