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Yaşam

Meriç Aral kimdir? Meriç Aral nereli? Meriç Aral O Ses Türkiye’de!

Meriç Aral kimdir? Meriç Aral nereli? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. Meriç Aral O Ses Türkiye’de bu akşam sahne alacak. O Ses Türkiye'de yılbaşı klasiği yaşanacak. Birçok ünlü isim sahneye çıkacak ve şarkıları ile yılbaşı akşamını renklendirecekler. 31 Aralık akşamı O Ses Türkiye yılbaşı özel gecesinin çekimleri gerçekşleştirildi. Çekimlere katılan isimler arasında Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral da vardı. Meriç Aral hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Meriç Aral hakkında tüm detaylar..

31.12.2019  16:18 - Güncelleme: 31.12.2019  16:18
Meriç Aral O Ses Türkiye’de sahneye çıkıyor. O Ses Türkiye performansı ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Meriç Aral hakkında araştırmalar hız kazandı. Meriç Aral kimdir? Meriç Aral nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 31 Aralık akşamı O Ses Türkiye yılbaşı özel gecesinin çekimleri yapıldı.Çekimlere katılan isimler arasında Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral da vardı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Salı günü saat 19.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.


MERİÇ ARAL KİMDİR?
Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar’da film asistanı olarak çalışmaya başlamış. Oyunculuk kariyerine; 2012'de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez’in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.


2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Şimdi Star Tv’de ikinci sezonu yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karekteri ile izleyicilerin karşısına çıkan güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.


Meriç Aral’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Söz (TV Dizisi)
2015 – Hesapta Aşk (Ezgi) (Sinema Filmi)
2014 – Unutursam Fısılda (Mediha) (Sinema Filmi)
2014 – Muska (Melis) (Sinema Filmi)
2013 – 2015 – Medcezir (Hale) (TV Dizisi)
2013 – Balayı (Sinema Filmi)
2012 – Sultan (TV Dizisi)

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