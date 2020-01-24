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Yaşam

Mersin’de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi

Mersin’de 11 ila 13. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlerinin yer aldığı 23x28.5 santimetre ebadında ikon ele geçirildi.

IHA24.01.2020  09:03 - Güncelleme: 24.01.2020  09:03

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kafede tarihi değere sahip tablo olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. Kafede yapılan aramada 23x28.5 santimetre ebadında ahşap üzerine işlenmiş Hz. İsa ve Hz. Meryem ana figürü bulunan tablo ele geçirildi.

Ekspertiz raporu için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilen tablonun yapılan ön incelemesinde, ikon üzerinde Hz. Meryem’in kucağında Hz. İsa ile tasvir edildiği, bunun dışında 5 figür daha yer aldığı, kırmızı ve yeşil renklerin hakim olduğu belirlendi. Ayrıca altın varak kullanılan ikonun, 11 ila 13. yüzyıllar arası tek tanrı dönemine ait ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına olduğu bildirildi.

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