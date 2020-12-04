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Yaşam

Mersin'de trafik kazası

Mersin'de kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

AA04 Aralık 2020 Cuma 23:53 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 23:53
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MERSİN (AA) - Mersin’de, park ettiği kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Tapureli Mahallesi Hacısalı mevkisinde, 33 VA 357 plakalı kamyonetinin önünde odun kesen Aydın Yılmaz (38), henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı.

Babasının yerde yattığını gören 5 yaşındaki İ.Yılmaz, durumu annesi F. Yılmaz'a bildirdi.

Olay yerine gelen ve eşi Aydın Yılmaz'ın hareket etmediğini gören F. Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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