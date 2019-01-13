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Mertcan’a kalp masajı bile yapmış

Türkiye’yi yasa boğan minik Mertcan’ın katil babası öz evladını nasıl öldürdüğünü anlattı. Cani babanın kan donduran ifadesinde “Yerde yattığını görünce korkup kalp masajı yaptım” dediği öğrenildi.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 Ocak’ta babası tarafından öldürülesiye dövülen 6 yaşındaki Mertcan, merdivenden düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Mertcan, doktorlar tarafından tedavi edilirken vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerine rastlandı. Bunun üzerine sağlık görevlileri olayı polise bildirdi. 

4 GÜN DAYANABİLDİ

Polis, baba Mehmet Ali Yılmaz’ın Mertcan’ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Bunun üzerine baba Yılmaz gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanedeki 4’üncü günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Mehmet Ali Yılmaz, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

PİŞMAN OLMUŞ!

Yılmaz’ın ifadesinde, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, fakat uyarısını dinlemeyince süpürgenin demir borusunu çıkarıp, onunla dövdüğünü söylediği öğrenildi. Yılmaz’ın ifadesinde “Daha sonra Mertcan yerde hareketsiz kaldı. Dudaklarında morluk oluştu. Korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım. Daha sonra kusmaya başladı. Hastaneye götürdük. Korktuğumdan dolayı dövdüğümü söyleyemedim. Çok pişmanım” dedi. İfade veren yakınlarının da Yılmaz’ın kendilerine de sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Yılmaz’ın birçok suç kaydı olduğu ve çocuklarının velayetini tehdit yoluyla aldığı belirlendi.

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