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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

İŞTE HARİTALI 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

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