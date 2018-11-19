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Meteoroloji duyurdu: 5 ilde sıcaklık 2-3 derece artacak

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının 2-3 derece artacağını bildirirdi.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.Hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik artış beklenmektedir. Rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini de aktaran merkez, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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