Yarınki hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtı, hafta sonu için plan yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre; Cumartesiden itibaren sıcaklıklar düşecek, sapanak yağışlı hava gelecek. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumu raporu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların devam edeceği, cumartesi gününden itibaren de yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği belirtildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM'ye göre; Yağışlı hava önümüzdeki hafta da devam edecek. Gelecek hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü batı kesimlerden başlayacak olan yeni yağışlı ve serin havanın etkisine girilecek.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU