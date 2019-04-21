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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

BAE´li ajanlar bakın kim çıktı?

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