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Meteorolojiden bazı bölgeler için yağmur ve kar uyarısı geldi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevresinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
 
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Sinop, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Tokat, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

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