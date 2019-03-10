Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.