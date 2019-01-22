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Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Güney ve Güneydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, Güney Ege'de 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceğinin tahmin edildiği bilgisini paylaşarak uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
Fırtınanın 24 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi.

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