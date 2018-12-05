Meteoroloji'den Ege için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi'ne fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 6 Aralık 2018 Perşembe gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde 'fırtına', açıklarında yer yer 9 bofor (75-90 km/sa) kuvvetinde 'kuvvetli fırtına' şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 7 Aralık 2018 Cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.