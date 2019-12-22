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Yaşam

Meteorolojiden İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor.

AA22.12.2019  16:45 - Güncelleme: 22.12.2019  16:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
 
Muğla ve Aydın'da bu gece saatlerinden sonra yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
 
Antalya'da yarın sabah saatlerinden, Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'de yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.
 
İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına eseceği ve salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
 
Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölge ve illerde görülecek rüzgar, fırtına ve sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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