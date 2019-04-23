17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,833
  • 6,5688
  • 238.796
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için toz taşınımı uyarısı: Bu akşam başlıyor

İstanbul'un bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.
 
Açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
 
Toz taşınımının bu akşam 18.00'de başlayarak yarın akşam 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İtiraf etti: Ben öldürdüm

İtiraf etti: Ben öldürdüm

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

Dördüncü çocuk işareti

Dördüncü çocuk işareti

Çocukların şaşkına çeviren halleri

Çocukların şaşkına çeviren halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA