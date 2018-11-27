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Meteoroloji'den İstanbul ve Çanakkale için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın için, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de poyraz fırtınası uyarısı yapıldı.

  • DHA
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 Yapılan yazılı açıklamada "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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