İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4998
  • 6,3056
  • 228.477
  • 91.641
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteorolojiden İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir'e yeni uyarı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir mahallede hayat durma noktasına geldi. Mahallede bulunan bir fabrika ile evler sular altında kalırken, hemen hemen her yerde baskınların izlerine rastlamak mümkün.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir’de 3 gün boyunca süren şiddetli sağanak sona ermesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı Mahallesinde yaşayan vatandaşlarda, suların çekilmemesi sebebiyle büyük bir zorluk yaşıyor. Mahallede bulunan birçok evi su bastı, binlerce tarım arazileri sulara teslim oldu. Bazı sokaklar yağmur suları sebebiyle ulaşıma kapanırken, araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi konusunda büyük bir çaba harcadı. 
 
Maddi hasarlar var
Yetkililere yardım çağrısında bulunan bir mahalleli, "Yağan yağmur sebebiyle mahalle sular altında kaldı. Evleri ve ahırlarımızı tahliye ettik" dedi. 3 gün boyunca aracı suyun altında kalan başka bir vatandaş ise maddi zararlarının çok fazla olduğunun altını çizerek, "Arabam üç gündür suyun altındaydı. Tamirciye gösterdim ve motorunun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yaklaşık 6 bin TL zararımız var. Perişan durumdayız. Evlerimiz, eşyalarımız sular altında kaldı" diye konuştu. 
 
İzmir’de 3 gün boyunca metrekareye yaklaşık 250 kilogram düşen yağmur sebebiyle şehrin birçok noktasındaki yollar ulaşıma kapanmış, birçok ev ve araç da yağmur sularından nasibini almıştı. 
 
Meteorolojiden yeni uyarı
Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge (İzmir) Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın'daki yeni bir yağış dalgasına karşı açıklama yaptı.
 
 Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Bu gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın’da, yarın (salı) sabah saatlerinden sonra Manisa’da etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların; salı günü öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte İzmir’in iç ve yüksek kesimleri, Manisa’nın yüksek kesimleri ile doğusunda kar yağışına dönüşeceği ve yer yer 5-10 cm örtü bırakacağı, Balıkesir’in doğusunda ise kar örtüsünün yer yer 10-20 cm’e ulaşacağı tahmin edildiğinden; ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
 
Meteoroloji ayrıca, Ege Bölgesi ve Kuzey Ege'de saatte zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkacak fırtınaya karşıda vatandaşları uyardı.
 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA