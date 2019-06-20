Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış etkili olacak. İstanbul'da ise Anadolu Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Aydın, Muğla, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu'nun güney ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kjuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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