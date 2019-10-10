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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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