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Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı yapıldı

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde yarın sağanak etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Trakya dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer sağanak (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kar yağışlarının da yer yer yoğunluğunu artıracağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde olması bekliyor.

Sıcaklıklar ise ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacak.

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