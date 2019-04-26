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Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı

Ege ve Batı Akdeniz'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son günlerde  ülkenin batı kesimlerini etkileyen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, bu gece  saatlerine kadar Ege ve Batı Akdeniz'de etkisini sürdürecek.
 
Toz taşınımı kaynaklı meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma,  hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışa karşı  dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.
 
Öte yandan, hava bugün ülkenin batı kesimlerde parçalı, yer yer çok  bulutlu olacak. Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman,  Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök  gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu olacağı  tahmin ediliyor.
 
Sıcaklıkların doğu kesimlerde 4-6 derece artması, diğer yerlerde  önemli bir değişiklik olmaması beklenirken, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu  yönlerinden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta  kuvvette esmesi öngörülüyor.

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