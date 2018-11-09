Metrobüs durağında kalp krizi geçiren vatandaşa yolculardan suni teneffüslü müdahale Şirinevler Metrobüs durağında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi durakta bekleyen yolcular yaptı. Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.