Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Metrobüs durağında kalp krizi geçiren vatandaşa yolculardan suni teneffüslü müdahale

Şirinevler Metrobüs durağında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi durakta bekleyen yolcular yaptı. Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 09.30 sıralarında Şirinevler Metrobüs durağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş metrobüs durağında araç beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşın yere düştüğünü gören diğer yolcular ise kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu yolcu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA