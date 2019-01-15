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Mevlana Müzesi’nin kubbesi yenileniyor

Mevlana Müzesi’nin en çok dikkati çeken bölümü Kubbe-i Hadra’yı süsleyen turkuaz renkli çinilerin, 1960 yılından bu yana en kapsamlı restorasyonu yapılacak.

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Çinilerin imal edilmesinin ardından mayıs ayında başlayacak restorasyonun, Şeb-i Arus törenlerine yetiştirilmesi hedefleniyor. Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar “Kubbe-i Hadra’nın 10 bin 200 parça ve 357 farklı ölçekten oluşan taş çinileri, aslına uygun şekilde turkuaz renkte özel olarak imal edilecek. Kubbe-i Hadra’yı Selçuklu dönemine ait rengiyle aslına uygun olarak restore edeceğiz” dedi. Kubbe-i Hadra Hz. Mevlana’nın 17 Aralık 1273’te vefatının ardından kabri üzerine bir yıl sonra inşa edilen dört ayaklı kubbe, ilk kez Karamanoğulları döneminde çini ile kaplandı. Zaman içerisinde yıpranan ve dökülen çiniler 18. ve 19. Yüzyıllarda yenilendi. En son 1960 yılındaki restorasyonla yenilenen çinilerde yıpranma ve yer yer dökülmeler görülmesi üzerine, oluşturulan bilim kurulu tarafından çinilerin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı. 

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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