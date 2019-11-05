Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Müslüman alemi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlid Kandili'ni sabırsızlıkla bekliyor. Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur? Mevlid Kandili 2019 ne zaman idrak edilecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi deniyor. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Mevlid Kandili hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ 2019 NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Mevlid Kandili her yıl rebiülevvel ayının 8. günine denk geliyor. Bu yıl Mevlid Kandili Miladi takvime göre 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.