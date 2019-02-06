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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları azalacak

Meteorolojiden gelen son dakika bilgisine göre; Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı;
 
Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9
 
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı 17
 
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
 
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17
 
Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı 15
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı -3
 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
 

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